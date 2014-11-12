Упаковочное оборудование и расходные материалы

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Упаковочное оборудование Расходные материалы

Упаковочное оборудование

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Автоматическая этикетировочная машина LT-150DD с маркиратором даты
Новинка
Автоматическая этикетировочная машина LT-150DD с маркиратором даты
Артикул: LT-150D
Автоматическая этикетировочная машина LT-150DD с маркиратором даты
Количество:
264 367 руб.
Датчик прозрачной этикетки Waytop WLBS-7100
Датчик прозрачной этикетки Waytop WLBS-7100
Артикул: Датчик прозрачной этикетки Waytop WLBS-7100
Датчик прозрачной этикетки Waytop WLBS-7100
Количество:
27 513 руб.
Этикетировочный аппарат (этикетировщик) MT-50 XL с опцией увеличенной высоты тары
Этикетировочный аппарат (этикетировщик) MT-50 XL с опцией увеличенной высоты тары
Артикул: MT-50
Полуавтоматическая этикетировочная машина (этикетировощик) для нанесения этикеток на цилиндрическую тару.
ПроизводительHuaFei
Количество:
47 849 руб.
Этикетировочная машина LT-50d XL
Этикетировочная машина LT-50d XL
Артикул: lt-50d
Полуавтоматическая этикетировочная машина (этикетировощик) в комплектации с датером HP-241G для нанесения этикеток на цилиндрическую тару.
ПроизводительHuaFei
Количество:
72 970 руб.
Укупорочная машина LT-100
Укупорочная машина LT-100
Артикул: нет
Укупорочный полуавтомат LT-100 предназначен для укупорки полимерных и стеклянных флаконов, колб, бутылей металлическими крышками.
ПроизводительHuaFei
Количество:
632 806 руб.
12 202 руб.
Поршневой дозатор (разливочная машина ) LPF-3000
Поршневой дозатор (разливочная машина ) LPF-3000
Артикул: LPF-1000
Поршневой дозатор (разливочная машина ) LPF-3000
Количество:
50 242 руб.